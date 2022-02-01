Радио "Рекорд Тюмень" исполнилось 4 года

Фотография предоставлена организаторами мероприятия

В минувшую субботу, 29 января, радиостанция "Рекорд" отметила 4 года вещания в Тюмени.

"Главное танцевальное" появилось в январе 2018 года на частоте 88.8 FM и стало подарком для всех ценителей бодрых ритмов и стильного саунда. За 4 года проведено почти 2000 эфиров - это 7716 часов собственного вещания и 100 000 топовых треков.

В честь праздника в баре "Руки ВВерх бар" состоялся мегадэнс, хэдлайнером которого выступила звезда 90-х Оксана Ковалевская - солистка той самой группы "Краски". Слушатели радио "Рекорд", как в последний раз, танцевали под самые "красочные" хиты: "Я полюбила бандита", "Старший брат", "А вы не трогайте меня", "Я люблю тебя, Сергей".

"Главное танцевальное" в Тюмени собирает своих слушателей и ценителей на подобные вечеринки далеко не в первый раз, а это значит, что впереди - не менее горячие, танцевальные, атмосферные тусовки.