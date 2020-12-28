"Моя территория" провела закрытую вечернику для своих

Пресс-служба мультицентра «Моя территория»

В мультицентре "Моя территория" Тюмени прошло закрытое мероприятие "ГОДный офлайн". Гости решали кейсы и выполняли интерактивные задания новогодней тематики. В конце развлекательной программы для участников прошла дискотека с приглашенным диджеем.

В закрытой вечеринке приняли участие 20 человек. Главной задачей организаторов было создание площадки для коммуникации жителей Тюмени с целью подведения итогов года в формате квеста. Разбившись на команды, гости играли во "Что? Где? Когда?", решали ситуационные кейсы и сняли Tik tok-ролик, вспомнив тренды этого года. Набравшая больше всех баллов команда получила сертификат в бургер-бар, и абсолютно все - новогодние сувениры от организаторов, сообщили в мультицентре.