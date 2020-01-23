Топ мероприятий в Тюмени на 24–26 января

Проект "Афиша Тюмень" предлагает тюменцам традиционную подборку мероприятий в Тюмени на конец этой недели.

Чемпионат Уральского федерального округа по художественной гимнастике (0+)

Участие в трёх дисциплинах примут женщины 2004 года рождения и старше по программе мастеров спорта. В первый день чемпионата, 24 января, в 9:00 выступления в дисциплинах "многоборье - командные соревнования" и "групповые упражнения - многоборье", а в 14:00 состоится торжественное открытие. Выступления в данных дисциплинах продолжается с 9:00 и 25 января. В заключительный день, 26 января, в 9:00 стартует "многоборье". Награждение победителей и призеров, а также торжественное закрытие соревнований запланированы на 18:00.

Когда: 24 — 26 января с 09:00

Где: СК "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а)

Вход свободный!

Фестиваль "Вместе медиа. Урал" (16+)

На фестивале "Вместе медиа" в Тюмени соберутся представители ведущих компаний медиаиндустрии, чтобы поделиться своим опытом и профессиональными секретами. Среди участников и спикеров представители ведущих медиакомпаний страны. Подробности и регистрация.

Когда: 24 января с 12:00 и до 26 января, 22:00

Где: 24 января - "Точка кипения"; 25 - 26 января — 7-й корпус Тюменского Индустриального Университета (ул. Мельникайте, 70)

Интерактивная программа "Русские хороводные игры" (6+)

Специалисты по сохранению и развитию русской культуры познакомят детей с играми "Дударь", "Чиж" и "Золотые ворота". Проведут викторину на знания русских народных сказок. Участников ждут хороводы и уникальная возможность поиграть на русских деревянных музыкальных инструментах.

Когда: 24 января в 12:00

Где: ДНК "Строитель" (ул. Республики, 179)

Стоимость: 110 рублей

Вечер памяти "Ленинград победил" (12+)

Гости мероприятия вместе с ведущим посмотрят хроники блокадного Ленинграда и услышат произведения поэтов.

Когда: 24 января в 13:30

Где: ДК "Поиск" (ул. Александра Пушкина, 10)

Вход свободный!

Трагикомедия "Соло для часов с боем" (12+)

В маленькой квартирке старого пенсионера Абеля, в которой он живет с внуком, собираются его друзья, такие же старики. Все его гости живут в доме престарелых, но дружно делают вид, что у каждого своя наполненная событиями и близкими людьми жизнь. Но внук старика влюблен, и молодые мечтают жить в квартире деда, отправив его в дом престарелых.

Когда: 24 января в 19:00

Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)

Стоимость: 200 — 700 рублей

Концерт Эдуарда Аханова (6+)

Эдуард Аханов – лауреат международных конкурсов, заслуженный деятель искусств "Всероссийского Музыкального Общества". В своих выступлениях Аханов сочетает авторские композиции с классикой джаза и рок-музыки, с академическим звучанием. Коктейль из стилей и направлений звучит неожиданно, но органично и гармонично.

Когда: 24 января в 19:00

Где: Тюменская филармония( ул, Республики, 34)

Стоимость: 500 – 700 рублей

Концерт Эдуарда Аханова (6+)

Эдуард Аханов – лауреат международных конкурсов, заслуженный деятель искусств "Всероссийского Музыкального Общества". В своих выступлениях Аханов сочетает авторские композиции с классикой джаза и рок-музыки, с академическим звучанием. Коктейль из стилей и направлений звучит неожиданно, но органично и гармонично.

Когда: 24 января в 19:00

Где: Тюменская филармония, ул (Республики, 34)

Стоимость: 500 – 700 рублей

Вечеринка "День именинника" (18+)

Именинников января приглашают отпраздновать День рождения вместе. Для празднующих день рождения в январе: специальная шоу-программа, скидка 15% на основное меню кухни, огромный торт для всех именинников!

Когда: 24 января, сбор гостей в 20:00

Где: ресторан "Максимилианс" (ул. 50 лет Октября, 8б)

Стоимость: от 300 рублей

Техно-хаус вечеринка MAD (18+)

Вечеринка, которая погрузит тебя в атмосферу приятного музыкального сумасшествия. Если будет много людей, организаторы обещают радовать такими тусами чаще.

Когда: 24 января с 23:00

Где: Дом печати (ул. Осипенко, 81)

Стоимость: 250 рублей

Забег в парке Затюменский (12+)

Просто бесплатный массовый забег для всех желающих. Причем это не просто бег ради бега, будут подводиться итоги. Можно заявить о себе как о лучшем бегуне всея Тюмени. Да и просто провести время рядом с единомышленниками — зачетное дело. Участвовать в забегах могут все желающие, это бесплатно, безопасно и легко.

Когда: 25 января, разминка в 8:40, старт 9:00

Где: экопарк Затюменский (ул. Барнаульская, 41)

Участие бесплатно!

Открытая встреча "Камчатка глазами туриста" (6+)

Как живет Камчатка сегодня, почему она стала привлекательной для туристов и путешественников, какими достопримечательностями славится это место и куда обязательно нужно попасть, если вы приехали на Камчатку, расскажет опытный тюменский путешественник Павел Попов.

Когда: 25 января в 16:00

Где: мультицентр "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1)

Вход свободный!

Вечерняя экскурсия "Ночь, улица, фонарь... автобус" (6+)

Необыкновенное путешествие по вечерней Тюмени – порой новой и незнакомой. Участники увидят город с необычного ракурса, созерцая огни неоновых фонарей на Мосту Влюбленных и набережной, на Цветном бульваре и площади Памяти. Гости экскурсии смогут оценить классические формы Тюменского Драматического театра. И, конечно, узнают интересные истории о городе: об отдыхе по-тюменски, о "козах-бальмонтистках", о знаменитых людях нашего края, побываете в старинных кварталах Тюмени (Сараи, Потаскуй, Затюменка). Подробности по телефонам: +7 (3452) 45-35-90, +7 929 266 7372.

Когда: 25 января в 17:30 и 19:00

Где: старт от остановки "Набережная"

Стоимость: 250 – 350 рублей

Спектакль "Не бойся быть счастливым" (16+)

Светлая и трогательная история любви длиною в жизнь. Это история трех молодых людей, началась весной 1942 в блокадном Ленинграде. Ни война, ни блокада, ни разруха не смогли помешать возникнуть самым чистым и возвышенным чувствам трёх людей.

Два влюблённых мужчины и одна женщина, беззаветно любящая одного и искренне сострадающая другому: жажда любви и счастья с одной стороны и страх потерять свободу и предать юношеские мечты — с другой. Души каждого изранены ужасом пережитой войны, но вопреки всему, наполнены свободой, стремлением жить и желанием любить. Эту невероятную гамму чувств, проникновенно и органично покажут актёры.

Когда: 25 января в 19:00

Где: ДК "Железнодорожник" (ул. Первомайская, 55)

Стоимость: 1200 — 2400 рублей

Марафон фильмов Дэвида Линча (16+)

Cамый неамериканский кинорежиссер Америки. Дэвид Линч снимает абсурдные, страшные и местами отталкивающие картины, сюжетные линии некоторые из них, не могут объяснить даже актеры главных ролей. Но он умеет приковать взгляд зрителя к экрану и заставить смотреть действие до самого конца, зачастую, используя исключительно уровень чувств, а не голос логики.

В 19:00 начнется "Шоссе в никуда", в 21:20 — "Внутренняя империя". Фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

Когда: 25 января с 19:00

Где: Fabric bar (ул. Молодежная, 74/4, этаж 2)

Вход за депозит 300 рублей

Вечеринка "Татьянин день" (18+)

Напитки покрепче, танцы и красивые люди вокруг — что еще надо настоящему студенту? Для именинников — скидка на основное меню кухни 15%! Ожидается яркая веселая программа и множество сюрпризов.

Когда: 25 января, сбор гостей с 20:00

Где: ресторан "Максимилианс" (ул. 50 лет Октября, 8б)

Стоимость: 300 рублей

Массовые катания на коньках (6+)

Катание проходит каждую субботу и воскресенье (за исключением дней соревнований по фигурному катанию на коньках) на крытом катке. Длительность одного сеанса – 1,5 часа. Подробности по телефону: 8 (3452) 69-38-55.

Когда: каждую субботу и воскресенье в 15:00, 17:00 и 19:00

Где: каток "Прибой" (пр. Борцов Октября, 2а, стр.1)

Стоимость: 200 — 450 рублей (+ 100 рублей прокат коньков)

Областной фестиваль творчества "Владимир Высоцкий. Посвящается..." (12+)

Фестиваль музыкально-поэтического и изобразительного творчества "Владимир Высоцкий. Посвящается...". В первый день прозвучат стихи поэта, во второй день — песни.

Когда: 25 и 26 января в 19:00

Где: Дворец культуры "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1, малый зал)

Стоимость: 250 рублей

Акция "Золотая голова - Золотые пятерки!" (6+)

Здесь школьники могут обменять отличные оценки на отличные призы. Главный приз - фирменные наручные часы. Регистрация и подсчет оценок с 10:00, старт розыгрыша в 11:00. Подробнее здесь.

Также тюменцев ждёт розыгрыш ценных призов среди покупателей "Русской ювелирной сети", салона "Золотая лавина", галереи часов и гипермаркета солнцезащитных очков "Техномир", мультибрендового магазина корейской косметики "KEAUTY". Главный приз - сертификат на сумму 10 000 рублей от "Русской ювелирной сети"

Отдельный розыгрыш ждёт всех именинников января, каждый именинник получит в подарок серебряную подвеску.

Когда: 26 января с 10:00

Где: салон "Золотая лавина" (ул. Республики, 46)

Участие бесплатно!

Спектакль "Поместье ворона" (18+)

Это мистический детектив и, одновременно, черная комедия, смешная и пугающая. Инспектор Раффинг попадает в поместье семьи Рейвенскрофт где расследует внезапную и загадочную смерть Патрика Рорка. Расследование идет через немыслимый лабиринт противоречивых версий смерти и не даст вам возможности предвидеть развязку преступления. Тебя будут дразнить, сбивать с толку, соблазнять, пугать и вести к темной встрече с правдой, а может и чем-то еще более загадочным.

Когда: 26 января в 15:00

Где: театр "Ангажемент" (ул. Олимпийская, 8а)

Стоимость: 200 — 500 рублей

Продолжение и подробности можно найти здесь.