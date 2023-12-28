Тюменские общественники потребовали отменить Лолиту

17:37 28 декабря 2023
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Фото - https://artzvezdy.ru

Обращение к тюменскому губернатору по поводу предстоящего концерта Лолиты Милявской составили тюменские активисты общественного движения "Зов народа". Основной причиной для запрета  концерта они указали участие певицы в резонансной "голой" вечеринке, прошедшей недавно в Москве. 

Тур в честь 60-летия певица запланировала на следующий год, в Тюмени она должна выступать 25 марта. Часть билетов на концерт уже распродана. К вечеру информацию о концерте с сайта филармонии удалили.

"Просим дать разъяснения по вашей позиции в данной ситуации и ответить, будет ли отменен концерт Лолиты Милявской в городе Тюмени, как это было сделано в Кургане, Барнауле, Красноярске?", - указано в обращении.

Для убедительности в обращении к губернатору активисты напомнили, что в Госдуме прозвучал призыв наказать участников вечеринки и что 27 декабря Лефортовский суд признал вечеринку в московском клубе "Мутабор" пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений.

К своему обращению активисты приложили видеозапись с той самой вечеринки и информацию о концерте с сайта Тюменской филармонии.

Теги: вечеринка , губернатор , концерты
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