Тюменские общественники потребовали отменить Лолиту

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Обращение к тюменскому губернатору по поводу предстоящего концерта Лолиты Милявской составили тюменские активисты общественного движения "Зов народа". Основной причиной для запрета концерта они указали участие певицы в резонансной "голой" вечеринке, прошедшей недавно в Москве.

Тур в честь 60-летия певица запланировала на следующий год, в Тюмени она должна выступать 25 марта. Часть билетов на концерт уже распродана. К вечеру информацию о концерте с сайта филармонии удалили.

"Просим дать разъяснения по вашей позиции в данной ситуации и ответить, будет ли отменен концерт Лолиты Милявской в городе Тюмени, как это было сделано в Кургане, Барнауле, Красноярске?", - указано в обращении.

Для убедительности в обращении к губернатору активисты напомнили, что в Госдуме прозвучал призыв наказать участников вечеринки и что 27 декабря Лефортовский суд признал вечеринку в московском клубе "Мутабор" пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений.

К своему обращению активисты приложили видеозапись с той самой вечеринки и информацию о концерте с сайта Тюменской филармонии.