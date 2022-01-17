Уборку снега в Тюмени осложняют обильные осадки и дорога до полигона

За 25 дней в Тюмени объем выпавшего снега превысил две месячные нормы декабря и января, дорожники работают на расчистке основных тюменских магистралей, длина которых превышает 220 км, круглосуточно - без ежедневной уборки и вывоза снега городские дороги превратились бы в непроходимые сугробы, отмечают в администрации города.

За выходные в Тюмени выпало около 15 см снега, при месячной норме в 21 см, на полигон вывезено более 55 000 куб. м снежных масс. На вывоз снега с дорог подрядным организациям отведено 9 дней, но рабочие стараются сократить этот срок.

"Зимним содержанием улично-дорожной сети города занимаются 28 подрядных организаций. Их ресурсность и работоспособность проверяется до начала зимнего периода. Сейчас на дорогах города работает более 200 самосвалов, 200 единиц подметальной техники и 120 погрузчиков. После снегопада главная задача служб – вывезти собранный снег", – рассказал замдиректора городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Алексей Васенин. По его словам, проблем добавляет и то, что снег складируется только на одном полигоне, его удалённость от разных частей города составляет около 30-40 км, что негативно сказывается на скорости вывоза снега. Второй полигон планируется достроить к следующему зимнему сезону.

Все имеющиеся ресурсы задействованы в уборке города. Специалисты работают в две смены и часто без выходных. Уборка снега ведется строго по маршрутным картам. В первую очередь расчищаются главные магистрали города, автобусные полосы, пешеходные переходы и остановки общественного транспорта, пояснил заместитель директора ДРСУ-7 АО "ТОДЭП" Григорий Межерицкий.

О нарушениях правил уборки УДС можно сообщить об этом на портал "Тюмень – наш дом" в рубрики "Текущее содержание автомобильных дорог" и "Складирование снега".