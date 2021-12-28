Финал новогоднего марафона "Елки-Иголки" пройдет на радио "Шансон Тюмень"

На радио "Шансон Тюмень" готовятся достойно проводить 2021 год и ярко встретить новый.
В этот четверг, 30 декабря, с 7:00 до 9:00 в праздничном эфире шоу "Хорошая компания" на волне 101,0 FM состоится новогодний розыгрыш подарков.
"Мы рады, что рядом с нами в уходящем году были лучшие: партнеры и слушатели! На протяжении всего декабря в нашу уютную студию приходили гости, наши друзья, делились самыми теплыми воспоминаниями о 2021, вспоминали семейные новогодние традиции и загадывали желания на будущий год. А какой же Новый год без подарков! Каждый гость оставил под нашей елочкой свой подарок!", - рассказали на радиостанции.
Среди подарков: банка красной икры, полугодовой запас пиццы, сертификат на 5000 рублей от сервиса фанеры "Браст", сертификат на химчистку салона под ключ, путевка выходного дня в санаторий, сертификат на обучение в автошколе под ключ и многое другое.
Не пропустите новогоднее чудо и возможность поздравить своих родных и любимых на 101,0 FM. Категория 12+
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