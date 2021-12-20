Радио "Шансон" в Тюмени проводит новогодний марафон

Фотография предоставлена организаторами марафона

Новый год – самый теплый и душевный праздник. В это волшебное время хочется встречаться с друзьями, общаться, вспоминать детство и подводить итоги года. Поэтому каждый будний день в эфире радио "Шансон Тюмень" на 101,0 FM - самые добрые встречи, теплые разговоры и, конечно, подарки.

В гости к "Хорошей компании" уже торопятся партнеры и друзья. Вместе с Юлией Бутаковой и Юноной Волковой участники будут вспоминать уходящий год, загадывать заветные желания, делиться новогодними историями и создавать волшебное зимнее настроение.

Каждый гость студии сможет почувствовать себя настоящим Дедом Морозом, ведь они уже приготовили самые разнообразные подарки для слушателей радио "Шансон", которые обязательно оставят под ёлочкой.

30 декабря в рамках праздничного эфира ведущие начнут поздравлять тюменцев и дарить подарки, которые припрятаны под зеленой красавицей. Подробности - на сайте radiovtyumeni.ru. Возрастная категория 12+