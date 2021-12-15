Большой каток у Масловского взвоза готовят к открытию

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Сотрудники МКУ "ТюменьГорМост", управы ЦАО города Тюмени заливают ледовую площадка в 1 800 кв. м на набережной реки Туры в районе Масловского взвоза. Проект сложный с технической точки зрения, поскольку набережная имеет уклон, что требует выравнивания поверхности льда, отметили в администрации города.

На катке запланировано проведение бесплатных занятий и мастер-классов "Ледовая феерия" для всех желающих с участием инструкторов по спорту, которые обучат азам и повысят мастерство катания на коньках.

Для более комфортных для горожан и гостей города условий возле катка установят сферический шатер размером 14х14 м. Он позволит обеспечить работу современного пункта обогрева и проката, заточки коньков, точки продажи горячих напитков. Личные вещи можно будет оставлять в предусмотренных для этого шкафчиках-ячейках.