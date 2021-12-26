В Тюмени открыто множество площадок для катаний на коньках

В этом году в Тюмени обустроили множество площадок для массовых катаний на коньках: от крупных до небольших, дворовых. Всего к концу декабря будут работать 124 объекта.

Большой каток открылся в экопарке "Затюменский" в квадрате улиц Барнаульская, Аккумуляторная, Ямская и Институтская. Это новая площадка, общая площадь которой составляет 1400 квадратных метров. Здесь есть место для лыжни и катания с горок.

Также каток открылся на тюменской набережной. Важно, что родители, сопровождающие детей, могут выходить на лед без коньков. Рядом работает буфет, обустроены лавочки для отдыха. Раздевалок и камер хранения на катке нет.

Каток "Строймаш" работает на улице Индустриальной, 49а. Рядом есть парковка и кафе. Территория оснащена освещением для комфортного катания в вечернее время, есть теплые раздевалки.

Обустроенный каток "Титан" открыт на Воронинских горках. Здесь, помимо самой ледовой площадки, есть несколько теплых раздевалок, комфортные туалеты и качественный лед. Средняя температура воздуха на льду +6 градусов, пишет "Мегатюмень".

Также катки работают на многих базах отдыха,например, на "Верхнем бору", в "Боровом" и на базе "Пруд лесной". Узнать адрес ближайшего к вам дворового катка можно по ссылке.