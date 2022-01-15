Зимние забавы на катке ждут ишимцев

В субботу, 16 января с 18 до 20 часов на стадионе "Центральный" города Ишима (ул. Максима Горького, 22) пройдет развлекательная программа на свежем воздухе для всех желающих. Вход свободный, сообщает Мегатюмень.

Для жителей города и гостей организуют музыкально-игровую зону с конкурсами и играми в сопровождении диджея. Ишимцы смогут показать свои навыки катания на льду, отдохнуть с близкими и весело провести время. Самые активные участники получат брендированную продукцию мультицентра: шапки, перчатки, снуды и термостаканы.

Организатором выступил мультицентр "Моя территория" совместно с Ишимским дворцом культуры. Развлекательную программу проведет шоумен, ведущий проекта "SVOI" Александр Текирев. Принять участие может любой желающий, предварительная регистрация не требуется. — Прогноз погоды обещает теплые для Сибири выходные дни, поэтому мы решили насытить их необычным городским событием. С нас — диджей с современной музыкой, конкурсы и призы, с жителей города — хорошее настроение, — рассказал Павел Ханжин, руководитель мультицентра "Моя территория" в Ишиме.