В Тюменском районе строят крытый каток и ремонтируют стадионы

Строительные работы ведутся на спортивных объектах в Тюменском районе. Здесь отремонтируют два стадиона, а также построят крытый каток.

Как сообщили в управлении по спорту и молодежной политике администрации Тюменского района, в селе Червишево начались работы на местном стадионе. Здесь предстоит улучшить качество футбольного поля. Появится искусственный газон, будут обустроены беговые дорожки протяженностью 333 м. Установят и модульные отапливаемые раздевалки: зимой рядом со стадионом заливают корт.

На стадионе спорткомплекса в п. Боровский ремонт уже подходит к концу. Газон футбольного поля уложен, появились мачты освещения, электронное табло. Впереди – установка трибун и комментаторской кабинки, монтаж систем освещения и видеонаблюдения.

В спорткомплексе "Олимпия" п. Боровский завершаются демонтажные работы. Это первый этап масштабной реконструкции спорткомплекса с бассейном. А в поселке Винзили заканчивается строительство первого в Тюменском районе крытого катка. Строители готовят плиту корта для заливки льдом, идет пусконаладка вентиляции, отопления, холодильного оборудования. Завозится мебель и инвентарь для раздевалок, пункта проката, установлены тренажеры.

Как отметил начальник управления по спорту и молодежной политике Андрей Кайзер, крытый каток позволит тренироваться круглый год хоккеистам района из Винзилей и других сельских поселений. Впервые в районе здесь появится секция фигурного катания. Тренерский состав на новый объект, который войдет в состав ДЮСШ № 2, уже подобран.