В Успенке откроются обновленные спорткомплекс и стадион

Стадион и спортивный комплекс в с. Успенка Тюменского района планируют ввести в эксплуатацию в августе, рассказала глава муниципального образования Светлана Иванова во время прямого эфира во ВКонтакте.

"Внутри спорткомплекса в Успенке все капитально переделано. Теперь там есть и обновленная уличная площадка, и новая. Проведены все внутренние и внешние работы спортивного комплекса. Полностью обновлен стадион: футбольная площадка, беговые дорожки, появились тренажеры и баскетбольная площадка.", — сообщила она.

Ремонтные работы начались на объекте спорткомплекса и спортивного ядра в Успенке в 2022 году. В то же время начали приводить в порядок комплекс и стадион в Червишево, сообщает "Тюменская линия".