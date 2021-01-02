В Тюменском районе достраивают стадион и ледовый дворец

В 2021 году в Тюменском районе планируют сдать в эксплуатацию два новых крупных спортивных сооружения: ледовый дворец и стадион. Также продолжится разработка проектно-сметной документации по другим спорткомплексам.

Как сообщили в управлении по спорту и молодежной политики Тюменского района, первый и единственный искусственный лед появится в поселке Винзили, а в поселке Боровском завершится реконструкция стадиона.

"Это два самых крупных муниципальных образования, где спорт всегда был в почёте. В Боровском также идёт работа с проектно-сметной документацией по реконструкции спорткомплекса "Олимпия". Что касается стадиона, то он обретёт совершенно новый вид: появятся футбольное поле с искусственным газоном, трибуны, табло, освещение, обновленные легкоатлетические дорожки", - рассказал начальник управления по спорту и молодёжной политике администрации Тюменского района Андрей Кайзер.

Также планируется отремонтировать спортивные комплексы в Червишево и Успенке, разработку ПСД проведут в 2021 году.

Глава посёлка Винзили Елена Осипова отмечает, что хоккей всегда пользовался здесь особой популярностью среди жителей. "Ещё в 2018 году в ходе рейтингового голосования сельчане высказались именно за ледовый дворец. Правительство Тюменской области нас поддержало. В результате в посёлке появится спортсооружение с трибунами, необходимыми условиями для маломобильных групп, с облагороженной территорией. Если все пройдет по графику, то уже с лета у хоккеистов будет возможность тренироваться и играть круглый год", - сообщила она.