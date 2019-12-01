В Тюмени восполнят нехватку спортивных объектов

В Тюмени планируют инвестировать в строительство спортивных объектов. Вложить средства готов частный бизнес при поддержке властей.

Как сообщил директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Дмитрий Грамотин, строительство спортивных объектов в Тюмени - сфера, привлекательная для частных инвесторов, так как количество тюменцев, систематически занимающихся физкультурой и спортом, постоянно увеличивается, спрос растет.

"Мы испытываем острую нехватку спортивных объектов, особенно в областном центре. Удовлетворить возрастающий спрос помогает частный бизнес, который при содействии областных и муниципальных властей активно инвестирует в развитие спортивной инфраструктуры в региональной столице. Эти вложения окупаются", - прокомментировал Дмитрий Грамотин.

Так, в районе Тюменской слободы и Комарово частный инвестор за свой счет возвел крупный спортивный комплекс с большим бассейном на 8 дорожек, тренажерным залом, залами для игровых видов спорта, единоборств, спортивных танцев.

Еще один объект появится в Восточном районе благодаря вложениям местного предпринимателя. В разработке находится проект частного центра художественной гимнастики в районе ул. Народная. Там же строится теннисный центр, пишет ИА "Тюменская линия".

По мнению Дмитрия Грамотина, государственно-частное партнерство в сфере строительства спортивных объектов помогает улучшать условия для занятий физкультурой и спортом в регионе.