В Викулово в 2021 году после ремонта откроется бассейн

В Викулово завершился капитальный ремонт плавательного бассейна в местном спорткомплексе. Акт приема-передачи будет подписан уже в ближайшее время, а первых посетителей здесь готовы будут принять в феврале 2021 года.

Как сообщила начальник отдела по культуре, спорту и молодежной политике администрации Викуловского района Ольга Касторнова, спорткомплекс был открыт в 2007 году, с тех пор бассейн пользовался популярностью у жителей района, а также в нем занимались воспитанники плавательного отделения спортивной школы, группы пенсионеров, отдыхающие из летних лагерей.

Регулярно в бассейне меняли расходные материалы, обслуживали оборудование, а осенью 2020 года бассейн закрылся на капитальный ремонт. На все работы ушло около двух месяцев. Полностью заменено технологическое оборудование: водопроводные трубы, системы слива, фильтрации и дезинфекции, переливные емкости. Чашу бассейна реконструировали, заменили изоляционное покрытие, которое пострадало от реагентов. Всего на капремонт потрачено более 6 млрд рублей.

По словам Ольги Касторновой, в начале года пройдут испытания новых систем и анализ воды. График работы бассейна и правила посещения разработают с учетом противоэпидемических требований.

Отметим, викуловский бассейн отвечает стандартам проведения региональных соревнований. Он включает четыре дорожки по 25 метров. Максимальная глубина бассейна – 1,8 метров, пишет ИА "Тюменская линия".