Крытый ледовый каток готовится к открытию в поселке Винзили

В поселке Винзили Тюменского района завершается строительство крытого ледового катка. Благодаря возведению нового спортивного объекта местные хоккеисты смогут играть и тренироваться круглый год.

Как сообщили в пресс-службе главы тюменского района, комплекс включает ледовое поле площадью 1800 кв.м., шесть командных раздевалок с санузлами, душевыми и помещениями для сушки одежды, а также тренажерный зал. Зрительские трибуны смогут вместить до 100 человек, будет работать кафе и пункт проката.

Отметим, именно этот спортивный объект жители Винзили обозначили как самый нужный во время рейтингового голосования в 2018 году. За это время в эксплуатацию уже вели 20 объектов из заявленных 23-х.

Новые дома культуры открылись в Винзилях и с. Богандинском, новая школа - в микрорайоне Молодежный д. Ушакова. Отремонтированы детские сады на Яру и в д. Есаулово, школа в Каскаре, ФАП в Муллашах. Открыты детские игровые площадки в Успенке, Новотарманском, Горьковке, мини-футбольные площадки с искусственным покрытием в Каменке, Созоново и Андреевском, спортивные зоны с уличными тренажерами в Салаирке, Нариманова и Онохино.

В планах – строительство школы в п. Богандинский и стадиона в с. Червишево, реконструкция спорткомплекса в п. Боровский. Проектные работы уже ведутся.