Исетское село Шорохово украсила спортплощадка

В январе 2024 года губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с семьями участников спецоперации, которые погибли во время выполнения боевых задач, пообщался с вдовами и их детьми. Жительница села Шорохово Марина Пономарёва высказала пожелание обустроить спортивную площадку у школы. Руководством региона эта инициатива была поддержана.

Почётное право перерезать красную ленточку предоставили главе Исетского района Николаю Теньковскому, учителю физкультуры Михаилу Аллерборн и детям участника СВО Ольге и Михаилу Пономарёвым.

"Верю, что эта площадка позволит вам стать сильными и крепкими. Такими, как ребята, которые сейчас защищают суверенитет нашей родины, выполняя поставленные президентом задачи в рамках специальной военной операции. Те объекты, которые появляются по инициативе родственников бойцов, жён, матерей, позволят вам быть выносливыми, здоровыми, воспитываться в духе патриотизма. Вы вырастите настоящими защитниками нашей Родины. Учитесь и помните, что наша страна – самое могущественное государство", – обратился к школьникам Николай Теньковский.

Поздравили ребят с новым местом для уроков физкультуры на открытом воздухе и спортивных игр глава сельского поселения Лариса Столова и начальник отдела образования администрации района Ольга Быбина, пожелав им спортивными достижениями прославлять свою школу, район и область.

Директор школы Назира Загидуллина призвала также бережно относиться к площадке, сохраняя её и соблюдая правила техники безопасности: "Чтобы построить такую площадку, необходимо много заинтересованных лиц, финансов, работы с документами и по строительству. Благодаря помощи и поддержке директора департамента образования и науки Тюменской области Вероники Ефремовой, главы Исетского района Николая Теньковского, начальника районного отдела образования Ольги Быбиной в Шорохово появился новый спортивный объект. Наша задача - сохранить эту площадку. Она предназначена для школьных занятий, кружков и секций спортивной направленности, также она будет открыта для ребят до 19 часов".