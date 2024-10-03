Сбер и "Базис Моторс" договорились о стратегическом партнерстве по цифровизации

Западно-Сибирское отделение Сбербанка и ООО "Базис Моторс" заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области цифровой трансформации. Документ подписали управляющий банком Роман Дубинский и генеральный директор компании Александр Беляев.

Стороны планируют применять лучшие практики Сбербанка для создания и развития цифровых решений в компании ООО "Базис Моторс", использовать искусственный интеллект в деятельности компании, внедрять передовые финансовые сервисы на основе FinTech API, а также реализовывать образовательные и просветительские инициативы в области цифровых технологий и искусственного интеллекта.



Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

Подписание документа является логическим продолжением нашего сотрудничества с ООО "Базис Моторс". После проведения мероприятия "Цифровое комьюнити" для клиентов Сбербанка в марте мы начали работать над подбором команды по ключевым стратегическим задачам, приступили к внедрению передовых технологий в бизнес-процессы, а также планируем реализацию совместных проектов, которые будут полезны как компании, так и всему региону, и его жителям.



Генеральный директор ООО "Базис Моторс" Александр Беляев сообщил, что компания работает на авторынке 14 лет, предлагая надежные решения и высокий уровень сервиса. Подписание соглашения со Сбером о цифровом сотрудничестве — важный шаг в развитии компании, он позволит оптимизировать процессы, повысить безопасность данных и улучшить клиентский опыт. "Мы уверены, что это партнерство откроет новые возможности для нашего бизнеса и станет основой для дальнейшего роста", - подчеркнул Беляев.