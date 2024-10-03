Конкурс чтецов по системе Брайля проведут в Тюмени

Слабовидящие и незрячие жители Тюменской области старше 16 лет примут участие в традиционном конкурсе чтецов по системе Брайля, который в этом году посвящен Году семьи и 80-летию образования региона.

8 октября в 14:00 в областном реабилитационном центре "Родник", по адресу: п. Верхний Бор, 9-й км Салаирского тракта, состоится торжественное открытие мероприятия. Затем конкурсантов ожидают задания, в которых они на время прочитают отрывки из произведений в прозе и стихах. Жюри оценят дикцию и орфоэпию, соблюдение пауз, правильную расстановку логических ударений.

Также участники напишут диктант и перенесут прочтенный отрывок текста на бумагу с помощью специальных атрибутов письма - грифеля и прибора для письма по Брайлю. В этих заданиях важно не допустить орфографических или пунктуационных ошибок.

9 октября с 9:00 стартуют конкурсные испытания на ввод и редактирование текста с листа на брайлевском дисплее. По результатам выполнения всех заданий жюри определит победителей и призеров. Итоги конкурса объявят в 11:30.

Победители и призеры смогут принять участие в V Всероссийском конкурсе "Браилиада" в 2025 году.

Первый муниципальный этап конкурса завершился 20 сентября. Он проходил в местных организациях ВОС, образовательных учреждениях для слепых и слабовидящих детей. На отборочном туре участники продемонстрировали высокую грамотность и скорость.

Конкурс проводится по инициативе департамента культуры Тюменской области. Организаторы – департамент социального развития Тюменской области, Тюменская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых", Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменская областная научная библиотека имени Дмитрия Ивановича Менделеева".