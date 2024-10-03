Всероссийская тренировка по гражданской обороне организована в тюменских муниципалитетах

16:06 03 октября 2024
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В преддверии Дня гражданской обороны в регионах под руководством МЧС России при участии федеральных органов исполнительной власти проходит штабная тренировка по гражданской обороне. Старт мероприятию дал заместитель главы ведомства Виктор Яцуценко.

Учения проводятся 3 и 4 октября. Основная цель – отработка комплексных мер по безопасности населения.

 Участники тренировки отработают оповещение и сбор сотрудников, развертывание групп быстрого реагирования, строевые смотры, уточнят планы гражданской обороны и защиты населения. 

Глава Заводоуковского округа Светлана Касенова отметила, что важно, чтобы все ответственные четко знали свои обязанности, порядок действий по планам работы и ликвидации последствий ЧС. Глава Юргинского района Виктор Васильев подчеркнул, что особое внимание уделяется оповещению и сбору руководящего состава района, а также проведению практических мероприятий.

Подобные совместные учения сил гражданской обороны и экстренных служб проходят ежегодно, напомнили в информационном центре правительства Тюменской области.

Теги: МЧС , противопожарная безопасность , учения
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