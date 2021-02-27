Тюменцы могут заниматься спортом на школьных стадионах

Тюменцы, предпочитающие активное времяпрепровождение и здоровый образ жизни, нередко занимаются спортом в парках и скверах, выходят на пробежку вдоль дворов. Некоторые из них хотели бы бегать или делать упражнения на территории школьных стадионов, но не знают, могут ли они это делать.

Как пояснил директор департамента образования администрации Тюмени Вячеслав Воронцов, для эффективного использования территорий общеобразовательных учреждений и для того, чтобы тюменцы могли заниматься спортом, для всех желающих открыт доступ на территории школ в свободное от проведения школьных мероприятий время. Однако делать это можно только по завершению работы спортивных организаторов. Доступ на территорию учебных учреждений разрешен с 7 до 22 часов в будние дни и с 7 до 21 часа в выходные, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

Информацию о времени свободного доступа к спортивным площадкам каждой конкретной школы следует уточнять в самом учреждении. Кроме того, ознакомиться с работой спортивных организаторов можно на официальном сайте департамента по спорту и молодежной политики администрации города Тюмени/