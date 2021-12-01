В Тюмени и Тобольске после ночного дождя со снегом установился гололед

В Тюмени и Тобольске утром в среду после ночного дождя со снегом наблюдается гололед. По данным Гисметео, дорожные условия в течение суток останутся сложными.

В связи с гололедицей жителям региона при выходе из дома советуют выбирать удобную обувь, тобольским автолюбителям рекомендуют по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте по автодорогам федерального и регионального значения.

По данным МЧС, сегодня в регионе облачно с прояснениями, днем небольшие, местами умеренные осадки (мокрый снег, дождь), в юго-восточных районах преимущественно без осадков, в отдельных районах гололедные явления, ветер южный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с, температура +2,-3.