Потепление в Тюмени приведет к гололеду

Синоптики прогнозируют сегодня днем облачную погоду, небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, днем местами дождь, а при понижении температуры - гололед.

"В отдельных районах отложение мокрого снега на деревьях и проводах, гололедные явления. Ветер юго-западный, южный 7-12 м/с, днем местами порывы до 17 м/с. Температура ночью –4…–9 °С , днем –0…–5 °С", - говорится в сообщении регионального управления МЧС.

Жителям региона рекомендуют быть внимательными на автодорогах, воздержаться от дальних поездок. На улице следует идти подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач. Одеваться и обуваться по погоде. Не выходить на неокрепший лёд рек, озер и иных водоемов.