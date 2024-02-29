Дождь, снег и гололедицу подарит последний день февраля жителям Тюмени

По прогнозам синоптиков, сегодня, 29 февраля, в Тюмени после 17 часов ожидается снег с дождём при температуре -2 °С. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы.

Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени рекомендует пешеходам быть аккуратнее и внимательнее, автомобилистам советует строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

"Городские службы непрерывно осуществляют мониторинг улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - подчеркнули в департаменте.





