Дождь, снег и гололедицу подарит последний день февраля жителям Тюмени

По прогнозам синоптиков, сегодня, 29 февраля, в Тюмени после 17 часов ожидается снег с дождём при температуре -2 °С. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы.
Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени рекомендует пешеходам быть аккуратнее и внимательнее, автомобилистам советует строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
"Городские службы непрерывно осуществляют мониторинг улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - подчеркнули в департаменте.
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