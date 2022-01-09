Врачи советуют в гололед выходить на улицу заранее

Чтобы избежать травм при падении, в капризную погоду нужно заранее выходить на улицу в удобной и устойчивой обуви. Передвигаться лучше мелкими шагами, опираясь на всю ступню и не поднимая ноги высоко, словно скользя на маленьких лыжах. Советы травматологов опубликовал депздрав Тюменской области.

Если вы поскользнулись и падаете - сгруппируйтесь: согните ноги в коленях, руки – в локтях (поза эмбриона). Это позволит защитить туловище от травм и в целом смягчить удар. Самые опасные падения – на спину, копчик, бедро, их нужно избегать. При любых падениях нужно защищать голову, прижимая ее к груди.

После падения не торопитесь вставать. Сначала приподнимите голову, пошевелите ногами, руками. Подниматься можно только если нет острой боли. Если что-то беспокоит, лучше обратиться к врачу, ведь перелом можно принять за ушиб, что только усугубит состояние, а незамеченное вовремя сотрясение мозга в дальнейшем может проявиться головными болями, снижением зрения и слуха, резким ухудшением памяти и утомляемостью.