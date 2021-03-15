Тюменским водителям советуют быть аккуратнее на дорогах в гололед

Ранней весной в Тюменской области плюсовая температура зачастую сменяется морозами, снег – дождем. Из-за этого возникают гололедные явления на дорогах, что провоцирует увеличение ДТП. Поэтому водителей призывают соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, а в период температурных скачком проявлять особую бдительность.

"Основной фактор – скорость. Все торопятся, забывая о том, что где-то солнце растопило лёд, а где-то снежный, скользкий участок дороги. Все аварийные ситуации возникают от того, что люди расслабляются за рулём, не обращают внимания на мелочи. Не учитывают коэффициент сцепления. Водители зачастую слишком самоуверенны и думают, что ситуация на дороге будет развиваться в одном русле, а в реальности происходит немного по-другому. Мы всегда думаем, что успеем затормозить, но на самом деле это не так, особенно в такую погоду. В экстренных действиях, в случаях потери управления, вариантов манёвров много, но всё ограничено по времени и по пространству", - прокомментировал инструктор по экстремальному вождению Артём Прокопьев.

Самая простая ошибка, которую совершают водители, - это скольжение передними колёсами. Не все тренируют в себе "чувство" колёс. Это определённый навык, который нужно отрабатывать. По словам эксперта, скользкая дорога не терпит резких торможений, пишет "Мегатюмень".