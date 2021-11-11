Тюменцы помогут определить лучший новостной аккаунт города в Instagram

Медиахолдинг "Афиша Тюмень" в своем Инстаграме запустил голосование за лучший информационный аккаунт. Организаторы рейтинга решили выяснить, какому ресурсу отдают предпочтение тюменцы.

Участники голосования были отобраны рейтинговым агентством "Сибирь". Среди номинантов аккаунты "Тюменская область", "72.ру", "Тюмень ЧП", NewsTyumen и многие другие.

Тюменцам предстоит отдать свой голос лишь за одного из 10 участников. Для этого необходимо подписаться на Инстаграм @afisha_kto, поставить лайк посту с голосованием, а в комментариях указать порядковый номер аккаунта, за который вы хотите отдать голос.

Комментарии со словами, смайлами и прочими отхождениями от правил учитываться не будут.

Итоги станут известны 25 ноября. Победитель получит звание лучшего новостного аккаунта города в Instagram по версии медиахолдинга "Афиша Тюмень".