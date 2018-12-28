Топ-10 событий Тюменской области за 2018 год

Фото Евгения Шульца

Рейтинговое агентство "Сибирь", основываясь на данных мониторинга средств массовой информации и общественного мнения, составило рейтинг событий 2018 года, которые отразились на развитии Тюменской области и жизни населения.

1. Назначение Владимира Якушева министром строительства и ЖКХ России

Новость о том, что Владимир Якушев покидает пост губернатора Тюменской области и уходит на повышение, вызвала у населения смешанные чувства. За 13 лет руководства регионом он выстроил эффективную инвестиционную и социальную политику. Тюменская область вышла на передовые позиции по многим социально-экономическим показателям в стране. Должность министра – логичное продолжение карьеры, но уход Якушева с поста губернатора, все же, оказался для народа неожиданным.

2. Выборы губернатора Тюменской области

Руководство регионом министр передал главе администрации Тюмени Александру Моору. В выборах губернатора 9 сентября принимали участие жители всей "тюменской матрешки", включая ХМАО и ЯНАО. В результате, по югу Тюменской области и на Ямале Александр Моор набрал около 75% голосов, в Югре – почти 45%. Активнее всего голосовали ямальцы – зарегистрирована явка 66%. В Югре процент проголосовавших жителей составил 35,48%, на юге Тюменской области - 57,3%.

3. Этап Кубка мира по биатлону

Тюменский биатлонный центр "Жемчужина Сибири" впервые принимал этап Кубка мира по биатлону 22-25 марта. Участниками стали лучшие биатлонисты почти из 30 стран. Соревнования прошли в спринтах, гонках преследования и масс-стартах. Болельщики из более чем 60 стран купили в общей сложности свыше 25 тысяч билетов. Эти соревнования доказали готовность Тюмени принимать мероприятия мирового уровня.

4. Открытие аквапарка в Тюмени

Открытие одного из крупнейших в России аквапарков "ЛетоЛето" - долгожданное событие для региона. Впрочем, еще до открытия, объект наделал много шума. Начиная с 2010 года в СМИ периодически появлялась информация, что скоро в Тюмени в районе улицы Щербакова появится свой аквапарк. Но ждать пришлось долго. А за месяц до открытия стало известно настоящее название аквапарка – "ЛетоЛето". До этого в СМИ озвучивалось рабочее название проекта – "Аквамарин". Справедливо отметить, что и новое название уже прижилось у тюменцев. Вместимость аквапарка составляет до 2500 человек в сутки, общая площадь - почти 50 тысяч квадратных метров, суммарная протяженность горок - порядка километра.

5. Ураганное лето

Конец весны и лето 2018 года запомнились тюменцам чередой ураганов. Ветер умопомрачающей силы одновременно вызывал и интерес, и ужас. В Интернете появлялись кадры с сорванными крышами, рухнувшими деревьями, перевернутыми остановками. Во время сильного урагана, обрушившегося на Тюмень в конце мая, пострадали около 40 человек. В одном из районов на спортивной площадке перевернулась трибуна, на которой находились несколько детей.

6. Открытие мусоросортировочного завода

Самый крупный в России мусоросортировочный завод открылся в Тюмени в августе 2018 года. Для региона это серьезный прорыв в сфере экологической защиты и утилизации отходов. Завод поможет снизить объемы захоронений на полигонах и вовлечь больше вторсырья в промышленное производство. Одним из основателей нового предприятия инвесторы назвали министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, ведь концессионное соглашение о создании мусоросортировочных производств было подписано, когда он возглавлял Тюменскую область.

7. Тюмень – город с самым высоким качеством жизни в России

Тюмень возглавила рейтинг городов России с самым высоким качеством жизни, обогнав Москву и Санкт-Петербург. Лучших определял Финансовый университет при Правительстве РФ. Учитывалось качество медицинского обслуживания, состояние дорожного хозяйства, развитие культуры и образования, работа ЖКХ и объем жилищного строительства. Не упустили из виду работу городских властей, оценку населением удобства города, своего уровня дохода и миграционные настроения.

8. Прорыв в медицине: от пересадки почек до внутриутробной операции

В 2018 году тюменские врачи достигли выдающихся результатов в работе. В числе таких – первая в регионе пересадка почек, проведенная в тюменской областной больнице № 1. Онкологи тюменского Медгорода внедрили новый метод диагностики рака, а главный врач Федерального центра нейрохирургии Тюмени Альберт Суфианов провел первую в России внутриутробную операцию, избавив еще не родившегося малыша от ряда сложных патологий. Заслуги выдающегося нейрохирурга отметил президент Владимир Путин, присвоив звание Заслуженного врача Российской Федерации.

9. Земельная амнистия

Тюменская областная дума приняла закон "О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно", разработанный по инициативе губернатора Тюменской области Александра Моора. В народе закон назвали "земельной амнистией", которая позволит узаконить более 700 самостроев. Для передачи самовольных построек в собственность необходимо, чтобы здание было построено до 1 сентября 2006 года, а земельный участок не должен быть обременен правами третьих лиц. Данная амнистия будет действовать до 31 декабря 2020 года.

10. Открыто полное движение по объездной Тюмени

В ноябре 2018 года состоялось поистине историческое событие - открыто полное движение на кольцевой дороге вокруг Тюмени. Она составляет 55 километров и включает 21 транспортную развязку и мост. Строительство ТКАД шло 15 лет и началось еще в 2003 году. В 2019 году предстоит ввести в эксплуатацию последнюю развязку.