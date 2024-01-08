Тюменская область – одна из лучших среди регионов с термальными курортами

В Тюменской области располагаются более 20 курортов с горячими источниками, где температура воды не опускается ниже 36 градусов. При этом тюменская минеральная вода содержит много полезных микроэлементов.

Тюмень вошла в пятерку регионов страны, известных своими термальными курортами. Рейтинг составили специалисты сервиса путешествий туту.ру.

Свои целебные источники есть в Ставропольском крае, в частности, в селе Казьминское и в Пятигорске. Термальными курортами также славятся Кабардино-Балкарская Республика. Едут туристы и в Бурятию, такие курорты как Умхей и Кучигерские источники. Много термальных курортов и в Краснодарском крае, в Мостовском районе, где температура воды достигает 80 градусов.