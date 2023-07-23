Тюменцы могут улучшить результат города в рейтинге

Тюмень занимает 15 место в ежегодном рейтинге "Город России: национальный выбор" - более 13,6 тыс. голосов.

Рейтинг самых узнаваемых, привлекательных и символичных городов составляется путем народного голосования с 2012 года.

Само голосование проводится в течение календарного года на официальном сайте город-россии.рф. Не требуется регистрации, подтверждений по почте или телефону, какой-либо оплаты. Нужно лишь собрать картинку и подтвердить свой выбор. Есть ограничение: с одного IP-адреса - одно голосование в сутки.

Среди городов Уральского федерального округа Тюмень занимает самую высокую позицию. Челябинск на 24-м месте, Екатеринбург — на 34-м, Ханты-Мансийск — на 36-м, Курган — на 44-м, Салехард — на 49-м.

Всего в списке 87 городов, включая Донецк, Луганск, Херсон, Мелитополь. В тройке лидеров Нальчик, Владивосток и Севастополь. Итоги подведут 31 декабря, сообщает Вслух.ру.