Тюменская ОКБ №1 попала в десятку лучших больниц России

Высокую оценку получили оба стационара — хирургический и терапевтический. Победителей определили по количеству отзывов, которые оставляли пациенты. Народное признание получили и врачи. В номинации "Офтальмологи" первое место занял Григорий Симоненко, заведующий офтальмологическим отделением.

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