Тюменская ОКБ №1 попала в десятку лучших больниц России

15:34 05 ноября 2022
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В десятку лучших государственных больниц по итогам всероссийской премии ПроДокторов-2022 вошла Тюменская ОКБ №1.

Высокую оценку получили оба стационара — хирургический и терапевтический. Победителей определили по количеству отзывов, которые оставляли пациенты.
Народное признание получили и врачи. В номинации "Офтальмологи" первое место занял Григорий Симоненко, заведующий офтальмологическим отделением.

Первым среди урологов признан детский уролог-андролог Алексей Лутков. В тройке лучших травматологов серебро у Рашида Сагитова, травматолога-ортопеда, сообщила Тюменская линия.

Теги: медицина , рейтинг
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