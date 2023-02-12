Тюмень оказалась на 12 месте в рейтинге "Город России-2023"

Тюмень значительно улучшила свои позиции в ежегодном национальном рейтинге "Город России-2023", поднявшись с 25-го места на 12-е. Голосование продолжается.

С 2012 года народным голосованием определяют самый узнаваемый, привлекательный, символичный город. Самая высокая позиция у Тюмени была в 2012 году — 7 место. По итогам 2022-го — 21 место.

Сейчас Тюмени уже набрала 3,8 тыс. голосов, однако голосование продолжается вплоть до 31 декабря, когда будут подведены итоги.

Регистрироваться, получать смс-подтверждения и что-то платить для участия не нужно. Желающим поддержать город надо пройти на официальный сайт конкурса город-россии.рф, выбрать Тюмень, собрать картинку и подтвердить выбор. Это можно делать каждый день: с одного IP-адреса принимается один голос в сутки, сообщает Вслух.ру.