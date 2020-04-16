Тоболяку грозит штраф за сообщение о том, что коронавирус не опасен

Сотрудниками полиции установлен 40-летний житель Тобольска, который распространил в одном из мессенджеров недостоверную информацию об эпидемиологической обстановке на территории Тюменской области.

"Мужчина опубликовал недостоверные сведения о том, что COVID-2019 не является опасной инфекцией, а предпринимаемые профилактические меры являются бессмысленными, тем самым распространив недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверных сообщений, создавая угрозу общественной безопасности, — комментируют в пресс-службе МО МВД "Тобольский". — Участники группы мессенджера восприняли информацию как достоверную и начали активно ее распространять".

В отношении мужчины, место жительство которого было установлено, составлен административный протокол по части 9 статьи 13.15 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации "Злоупотребление свободой массовой информации". Для граждан статья предусматривает штраф в размере от тридцати тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.