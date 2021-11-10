Самая старая сиамская кошка России живет в Тюмени

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Наибольший возраст сиамской кошки в России 21 год 9 месяцев 14 дней. Рекордсмен - тюменский кот Дашун, владелицей которого является Эльвира Чаниева. Рекорд зафиксирован 22 сентября 2021, сообщается на сайте Книги рекордов России.

Если у вас есть сиам старше Дашуна, вы можете побить рекорд.

Книга рекордов России – это проект, целью которого является создание полного информационного банка российских рекордов. Большая часть книги посвящена рекордам в категориях: спорт, архитектура, человек, география.