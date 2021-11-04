Тюменцам рассказали, как на сайте госуслуг найти QR-код об антителах к коронавирусу

С помощью приложения "Госуслуги Стопкоронавирус" можно проверить на подлинность цифровой сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19.

Найти сертификат (QR-код) можно в личном кабинете на сайте госуслуг или в приложении "Госуслуги Стопкоронавирус". В нем отображается сертификат вакцинированного или переболевшего COVID-19, результаты ПЦР-тестов и справочная информация. Все данные в "Госуслуги Стопкоронавирус" подгружаются из реестра Минздрава РФ.

Приложение доступно для скачивания на устройства с операционной системой iOS по ссылке и для устройств на базе Android.

С помощью встроенного в приложение сканера можно проверить подлинность сертификата о вакцинации. При сканировании поддельного появится ошибка.

Если QR-код подлинный, пользователь услышит звуковой сигнал и увидит номер сертификата о вакцинации.

"Госуслуги Стопкоронавирус" можно использовать как способ контроля за соблюдением мероприятий по недопущению распространения COVID-19. Также приложение может использоваться организациями, на посещение которых распространяются ограничительные меры.

Тюменцы и гости города, достигшие 18 лет, с 8 ноября смогут посещать театры, кинотеатры (кинозалы), концертные залы, цирки и спортивные объекты, торговые центры только при наличии QR-кода или медицинского документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса в течение года или перенесенное заболевание COVID-19 в течение последних 6 месяцев, или при наличии медицинского отвода от вакцинации. Также для проверки необходимо предъявлять документ, удостоверяющий личность.