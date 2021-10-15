Предстоящие выходные в Тюмени будут теплыми

09:11 15 октября 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Пятница радует ясной солнечной погодой и теплом - днем до 15 °С, ветер южный, умеренный. Давление немного выше нормы. Ночью переменная облачность, температура около +8 °С. Давление немного выше нормы.

В субботу течение суток ожидается переменная облачность, ближе к вечеру - небольшой дождь. Днем до +10 °С, ветер юго-западный, умеренный.

В воскресенье переменная облачность, без осадков, максимальная температура днем - +11 °С, ветер юго-западный, умеренный.

Теги: прогноз погоды
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2021