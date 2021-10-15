Предстоящие выходные в Тюмени будут теплыми

Пятница радует ясной солнечной погодой и теплом - днем до 15 °С, ветер южный, умеренный. Давление немного выше нормы. Ночью переменная облачность, температура около +8 °С. Давление немного выше нормы.
В субботу течение суток ожидается переменная облачность, ближе к вечеру - небольшой дождь. Днем до +10 °С, ветер юго-западный, умеренный.
В воскресенье переменная облачность, без осадков, максимальная температура днем - +11 °С, ветер юго-западный, умеренный.
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