Предстоящие выходные в Тюмени будут теплыми

Пятница радует ясной солнечной погодой и теплом - днем до 15 °С, ветер южный, умеренный. Давление немного выше нормы. Ночью переменная облачность, температура около +8 °С. Давление немного выше нормы.

В субботу течение суток ожидается переменная облачность, ближе к вечеру - небольшой дождь. Днем до +10 °С, ветер юго-западный, умеренный.

В воскресенье переменная облачность, без осадков, максимальная температура днем - +11 °С, ветер юго-западный, умеренный.