Тюмень продолжают озеленять тополями и ивами

Осень - самое благоприятное время для посадки, суверены в МКУ "ЛесПаркХоз", поэтому именно сейчас ведут активное озеленение городских улиц.

Так, на улице Вьюжной озеленители высадили 21 иву ломкую шаровидную, на улице Ивана Словцова – 6 бальзамических пирамидальных тополей, на Червишевском тракте – 12 таких же тополей и 6 ясеней обыкновенных, в сквере Железнодорожников – 12 яблонь Недзведцкого и 11 лип, на улице Дмитрия Менделеева – 23 пирамидальных тополя, на Центральной площади – живую изгородь из кизильника блестящего.

Своевременно высаженные деревца к наступлению устойчивых заморозков уже успеют укорениться и весной тронутся в рост на две-три недели раньше тех, что высадили после зимы, отмечают специалисты.