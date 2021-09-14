"Русская компания" представляет тюменцам выгодные пакетные предложения

Многие абоненты отказываются от подключения телевидения, мотивируя это тем, что оно им не нужно, когда в доме есть Интернет.

Однако практика показывает, что есть множество ситуаций, когда наличие дополнительного телевидения с хорошим качеством сигнала приносит пользу. К тому же, провайдер "Русская компания" предлагает пакетные предложения "Интернет + ТВ" по доступной цене для жителей как частных, так и многоквартирных домов в Тюмени и Тюменском районе.

Во-первых, телевидение вместе с Интернетом точно пригодятся семьям с детьми: пока малыши наслаждаются контентом детских телеканалов, взрослые могут спокойно работать за компьютером или смотреть что-то иное.

Во-вторых, если вы используете компьютер для работы, просмотр любимых сериалов, фильмов или передач по ТВ поможет психологически переключаться на отдых и развлечения.

В-третьих, для многих семей (и особенно для старшего поколения) совместный просмотр телевизора является своеобразным объединяющим ритуалом, позволяющим создать сплоченную атмосферу. И даже если сейчас ваша душа не просит просмотра ТВ, не факт, что это не случится через несколько лет. А предложения и цены тогда уже могут существенно измениться.

Наконец, выбирая сразу несколько услуг от одного провайдера, вы экономите средства и на самом подключении, и на тарифах. Тарифная политика "Русской компании" является тому ярким примером.

Для жителей частных домов, располагающихся в черте Тюмени, предусмотрена линейка "Коттедж": кабельное ТВ + Интернет на выбор скоростью от 100 до 500 Мбит/с, стоимость от 700 рублей в месяц. Для владельцев загородных коттеджей предусмотрена тарифная линейка "Слобода": кабельное ТВ + Интернет на выбор от 100 до 500 Мбит/с, стоимость от 1050 рублей.

Для многоквартирных домов Тюмени и Тюменского района провайдер предлагает сразу несколько вариантов телевидения: кабельное или интерактивное (IPTV). Оба варианта включают в себя свыше 200 каналов на любой вкус: от фильмов и сериалов до музыки, от науки и путешествий до спорта, от детских программ и передач о здоровье и питании до экстремальных развлечений – и это ещё далеко не полный список.

IPTV (вещание телевидения через Интернет) также даёт возможность управлять просмотром: перематывать программы, ставить на паузу и записывать на внешний носитель. При этом услуга доступна и на телевизорах, и на компьютерах, и на смартфонах и планшетах.

Для жителей многоквартирных домов, выбирающих кабельное телевидение, действуют следующие пакетные предложения. Возможность подключения тарифов скоростью выше 100 Мбит/с необходимо уточнить у оператора связи.

* Линейка "Для своих+" – ТВ + Интернет до 100 Мбит/с за 550 рублей в месяц.

* Линейка "Для своих 200+" – ТВ + Интернет до 200 Мбит/с за 699 рублей в месяц.

* Линейка "#Всёчтонадо150+ТВ" – ТВ + Интернет до 150 Мбит/с за 700 рублей в месяц.

* Линейка "#Всёчтонадо250+ТВ" – ТВ + Интернет до 250 Мбит/с за 800 рублей в месяц.

Для предпочитающих интерактивное телевидение действует особая тарифная линейка:

* "Клик 100" – скорость до 100 Мбит/с и 100 каналов IPTV за 450 рублей в месяц;

* "Клик 200" – скорость до 200 Мбит/с и 100 каналов IPTV за 599 рублей в месяц;

* "Клик 100+" – скорость до 100 Мбит/с и 246 каналов IPTV за 550 рублей в месяц;

* "Клик 200+" – скорость до 200 Мбит/с и 246 каналов IPTV за 699 рублей в месяц.

Подробнее о пакетных предложениях от "Русской компании" и условиях подключения можно узнать на официальном сайте провайдера или по телефону: 39-00-39.