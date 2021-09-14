В Москве сняли фильм на домофон

Фото: скрин тизера фильма «Максим, ну ты попал!»

Главное кинохулиганство этого лета! Резо Гигинеившили и Александр Цыпкин проверили можно ли снять кино на… домофон.

В Москве прошли съемки, как авторы его назвали, "научно-экспериментального короткометражного фильма" "Максим, ну ты попал!". Писатель и режиссер решили весело провести субботу, пригласили своих друзей и сняли на камеру домофона скетч на тему загнанности современного мужчины. В один прекрасный день к главному герою, Максиму (Евгений Стычкин) пришли абсолютно незваные, но ожидаемые гости. Разные люди. Достаточно сказать, что Ингеборга Дапкунайте в роли киллерши пришла с опасной бритвой. Увидеть, как главный герой выпутается из сложившейся ситуации, можно будет в этом году. Также Александр Цыпкин сам снялся в эпизоде фильма… в общем, вы все увидите сами.

"Ну, если все снимают на телефон, почему мы не можем снять на домофон? Вот такая идея пришла в мою голову и как-то на тусовке в Питере я рассказал о ней друзьям из Дом.ру. Они сразу поддержали движ, затем я позвонил Резо, который всегда за любой неординарный кипишь, он собрал крутую команду и понеслось. Уверен, в будущем, на домофон снимут полный метр, но мы с Резо останемся первооткрывателями в истории", - Александр Цыпкин.

"Саша умеет убеждать. Сподвиг меня снять забавную историю на домофон. Мой оператор Пётр Братерский недоумевал. Но в данном случае, чем проще, тем лучше. С Цыпкиным не соскучишься",- Резо Гигинеишвили.

"Наши умные домофоны установлены более чем в 40 тысячах подъездов по всей стране. Умный домофон — это новый сервис, повышающий качество и безопасность жизни. Мы всегда знали, что у наших умных домофонов огромный технический потенциал, но возможность снять полноценный фильм — это новый этап в их эволюции. Высокое качество нашего оборудования не только позволило снять полноценный художественный фильм, но и стало источником невероятных человеческих историй, благодаря идее Александра Цыпкина. Мы надеемся, что в будущем подобных историй станет больше, а мы продолжим помогать нашим клиентам сохранять безопасность и комфорт проживания в домах с нашими домофонами", - первый вице-президент АО "ЭР-Телеком Холдинг" по стратегии и развитию бизнеса Екатерина Лапшина.

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