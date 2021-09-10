Тюменцам обещают холодные выходные

09:15 10 сентября 2021
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Пасмурную и прохладную погоду обещают синоптики жителям областной столицы на ближайшие выходные.

В пятницу в первой половине дня ожидаются дожди, днем облачно, воздух прогреется лишь до +13, к вечеру похолодает до +9.

В субботу пасмурно, днем возможен небольшой дождь и только +9.

В воскресенье утром солнечно, днем воздух прогреется до +11, осадков не ожидается, возможны порывы ветра до 17 м/с.

Теги: прогноз погоды
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