Тюменцам обещают холодные выходные

Пасмурную и прохладную погоду обещают синоптики жителям областной столицы на ближайшие выходные.
В пятницу в первой половине дня ожидаются дожди, днем облачно, воздух прогреется лишь до +13, к вечеру похолодает до +9.
В субботу пасмурно, днем возможен небольшой дождь и только +9.
В воскресенье утром солнечно, днем воздух прогреется до +11, осадков не ожидается, возможны порывы ветра до 17 м/с.
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