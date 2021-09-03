На трассе Екатеринбург-Тюмень на три дня перекрыли дорогу у моста через Пышму

10:12 03 сентября 2021
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На трассе Екатеринбург-Тюмень перекрыто движение в связи с ремонтом мостов через реки Пышма и Мостовка, сообщили в Уралуправтодоре.

Движение на участке приостановлено с 3 по 5 сентября. Объезд организован по второстепенной дороге через село Обуховское.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы "Уралуправтодора": 8-800-200-63-06.

Теги: мост , ограничение движения , ремонт дороги , Свердловская область
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