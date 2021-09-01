Тюменцев зовут на RECORDный велоквест

Фото: радио "Рекорд Тюмень"

В мае команда радио "Рекорд Тюмень" собрала велосипедистов на первый велоквест. Встреча получилась динамичной и теплой, поэтому было решено надолго не расставаться и прокатиться как следует еще раз, но уже под завершение сезона, 11 сентября.

Главное танцевальное радио собирает велосипедистов на свой второй RECORDный велоквест в самый разгар нового сезона шоу "Мега Утро". Желающим принять участие нужно слушать радио и подать заявку в группе радио "Рекорд Тюмень" во "ВКонтакте".

Организаторы обещают: будет азартно, интеллектуально, динамично. Призовой фонд составляет 20 тысяч рублей. Велоквест проводится и в индивидуальном, и в парном зачете. Заявки принимаются до 9 сентября. Участие бесплатно. Возрастная категория 12+

Главный гость - фабрика натурального мороженого "Купино", вкус радости и удовольствия из молочного края. Партнер проекта - федеральная сеть магазинов автозапчастей "Автояпонец" и "Автокореец". Фитнес-партнер – федеральная сеть фитнес-клубов ATHLETIC GYM. Сайкл-партнер - сеть сайкл-студий STRELKA.