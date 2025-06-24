В финал спецпроекта "Всегда готов!" вышли 16 представителей Тюменской области вы

Накануне дня рождения "Другого Дела" — проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" — стали известны финалисты ежегодного спецпроекта "Всегда готов!", который был разработан к 100-летию пионерского движения, сообщает информационный центр правительства ТО.
Более 1200 участников со всей страны успешно справились с первым творческим испытанием и прошли в финал, в их числе 16 представителей Тюменской области.
Финальный конкурсный этап — творческое задание. Тюменцам предстоит подготовить креативную публикацию с девятью графическими изображениями на тему "Мои источники вдохновения".
Победители спецпроекта отправятся на недельную обучающую программу по созданию UGC-контента в новый корпус Мастерской управления "Сенеж" города Солнечногорск. Также они получат мерч спецпроекта.
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