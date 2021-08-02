Первая неделя августа в Тюмени будет теплой и солнечной

Со 2 по 8 августа в Тюменской области установится теплая и солнечная погода. Синоптики обещают пару гроз и максимальные +29 °С в четверг, 5 августа.

Сегодня, 2 августа, в Тюмени днем до +24 °С , ясно, порывы вера могут достигать 10 м/с. Гроза с небольшим дождем может случиться во вторник, но в целом день будет малооблачным.

В остальные дни осадков не ожидается. В субботу и воскресенье днем до +22 и +19 °С соответсвенно, малооблачно.