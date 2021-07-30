В Тюмени запускают новый маршрут общественного транспорта

С 1 августа в Тюмени будет работать новый маршрут регулярных перевозок № 28 "ул. Дамбовская — ул. Восточная". Он свяжет ЖК "Ново-Патрушево" и ЖК "Правобережный" через улицы Пермякова, Дмитрия Менделеева, Николая Федорова, 30 лет Победы, Мельникайте, Республики, Максима Горького.

На линии будут работать 10 автобусов большого класса вместимостью 100 пассажиров с расчетным интервалом движения не более 20 минут. Также в автобусах есть условия для перевозки маломобильных групп населения, в том числе использующих кресло-коляску.

"С учетом заселяемости ЖК "Ново-Патрушево" и строительства дорожно-транспортной инфраструктуры предпосылки к открытию нового маршрута в этом направлении начали формироваться с прошлого года. Одновременно с этим была выявлена потребность жителей ЖК "Правобережный" в организации транспортной связи с центральной частью города и районами Восточного округа. Департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени был разработан новый маршрут регулярных перевозок, который позволяет обеспечить транспортным обслуживанием жителей данных районов, с охватом социально значимых объектов и мест притяжения горожан, а также соответствовать требованиям безопасности дорожного движения", — рассказал Евгений Ташланов, заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.