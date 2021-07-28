В Тюменском районе пьяный водитель въехал в "Газель" и скрылся

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Нетрезвый водитель устроил ДТП в деревне Леваши Тюменского района. Там автомобиль Hyundai Accent въехал в стоящую "Газель", затем водитель оставил место ДТП.

Водитель "Газели" рассказал сотрудникам ГИБДД, что за рулем иномарки был нетрезвый человек, которому он посоветовал не ехать никуда больше в таком состоянии, но мужчина его не послушал.

Инспекторы полка ДПС обнаружили Hyundai Accent на выезде из Левашей, на 163-м километре федеральной автодороги Курган — Тюмень. Машина стояла с открытой дверью, в ней лежал мобильный телефон. Автоинспекторы обратили внимание на продавца черникой, рядом с которым находился не совсем твердо стоящий на ногах человек. Последний заявил им: "Я тут не ехал, я черникой торгую".

Оказалось, что это водитель автомобиля Hyundai Accent, но он сказал, что никуда не ехал, ДТП не совершал. Однако подъехавший водитель "Газели" и продавец лесной ягодой подтвердили, что именно этот мужчина ездил по деревне на этом автомобиле.

35-летний водитель иномарки отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. На него составлены административные материалы за отказ от освидетельствования и за оставление места ДТП.

Ранее мужчина лишался права управления транспортом под воздействием алкоголя в 2018 году, в 2019 году привлечен к уголовной ответственности за повторное пьяное вождение, был лишен права управления транспортом на 2 года и приговорен к обязательным работам на 280 часов.

На водителя автомобиля Hyundai Accent автоинспекторам пришлось надеть наручники, так как мужчина оказал сопротивление правоохранителям при проведении административных процедур. Машина эвакуирована на спецстоянку.