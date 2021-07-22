У четырех маршрутов в районе улицы Клары Цеткин меняется схема движения

В Тюмени с 31 июля по 2 августа меняется схема движения автобусов № 1, 1д, 10, 71, 71д. На время производства работ по автомобильной дороге улицы Клары Цеткин они будут следовать в объезд перекрытого участка. Об этом сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

На время перекрытия автобусы будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующих остановочных пунктах по маршруту объезда. Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.