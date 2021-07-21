На улице Клары Цеткин ограничат движение

В Тюмени на время капитального ремонта тепловой сети ограничат движение транспорта на участке улицы Клары Цеткин в районе дома № 21. Ограничение будет действовать с 31 июля по 2 августа. Об этом сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Объехать перекрытый участок можно по улице Белинского, улице Таврической, улице Ямской. Водителей просят обращать

внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут.