На улице Клары Цеткин ограничат движение

15:35 21 июля 2021
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В Тюмени на время капитального ремонта тепловой сети ограничат движение транспорта на участке улицы Клары Цеткин в районе дома № 21. Ограничение будет действовать с 31 июля по 2 августа. Об этом сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Объехать перекрытый участок можно по улице Белинского, улице Таврической, улице Ямской. Водителей просят обращать
внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут.

Теги: ограничение движения
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