Тюмень за день: 15 июля

Главным врачом городской поликлиники № 4 стала Наталья Шанаурина

До настоящего времени она занимала должность директора ФБУ "Центр реабилитации ФСС РФ "Тараскуль".

В Тюмени организована проверка по факту ДТП, в котором пострадала женщина и двое детей

34-летний водитель на "Газели" при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и допустил наезд на пешеходов.

Тюменские НКО могут получить президентские гранты на проекты в области искусства и креативных индустрий

Срок реализации проекта — не ранее 1 июля 2021 года и не позднее 31 декабря 2022.