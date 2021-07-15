Тюмень за день: 15 июля

Главным врачом городской поликлиники № 4 стала Наталья Шанаурина
До настоящего времени она занимала должность директора ФБУ "Центр реабилитации ФСС РФ "Тараскуль".
В Тюмени организована проверка по факту ДТП, в котором пострадала женщина и двое детей
34-летний водитель на "Газели" при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и допустил наезд на пешеходов.
Тюменские НКО могут получить президентские гранты на проекты в области искусства и креативных индустрий
Срок реализации проекта — не ранее 1 июля 2021 года и не позднее 31 декабря 2022.
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