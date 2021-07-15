На юге Тюменской области испортилась погода

По данным Тюменского гидрометцентра, сегодня, 15 июля, на юге Тюменской области днем ожидаются дожди, местами сильные. Ветер северный, северо-западный 8–13 м/с, в отдельных районах порывы до 18 м/с.

Специалисты МЧС напоминают, что при усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Если стихия застала вас на улице, от шквального ветра можно укрыться в подъездах, магазинах, подземных переходах. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, недостроенными зданиями. Избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях рекомендуется снизить скорость движения и увеличить дистанцию. Избегайте внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений. При значительном ухудшении видимости рекомендуется съехать на обочину и обозначить свой автомобиль аварийными габаритными огнями.

При возникновении происшествий звоните по телефону: "101" или "112", а также по телефону горячей линии ГУ МЧС России по Тюменской области "8 (3452) 590-549".